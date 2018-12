Roma – “Roma Capitale apprende con soddisfazione che il progetto di bilancio di Ama relativo all’anno 2017 e’ stato aggiornato e riapprovato alla luce dei recenti rilievi avanzati dal Campidoglio. Ora verranno attivate tutte le procedure per arrivare in tempi brevi all’approvazione del nuovo bilancio da parte del socio unico”. Lo comunica in una nota il Campidoglio.