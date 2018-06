Campidoglio, ultimo incontro di #RomaAscoltaRoma

Campidoglio, il 3 luglio ultimo incontro di ‘#RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’. L’evento coinvolgerà i Municipi I, II, XII, XIII, XIV.

Roma, 28 giugno 2018 – Prosegue #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la Commissione Capitolina Scuola.

Martedì 3 luglio il quarto e ultimo incontro presso il Liceo Seneca in via Francesco Albergotti 35, a partire dalle ore 17, coinvolgerà Consiglieri, Assessori, Direttori Socio-Educativi, Poses, Funzionari educativi, educatori, insegnanti e cittadini dei Municipi I, II, XII, XIII, XIV individuati in base alla vicinanza territoriale secondo i quadranti della città.

Ampio spazio sarà dedicato agli interventi dei cittadini e al confronto, in un’ottica di condivisione dei percorsi e delle esperienze. Sarà possibile lasciare propri commenti, impressioni, idee anche in forma scritta utilizzando i fogli predisposti e che saranno a disposizione per garantire la partecipazione di tutti.

L’obiettivo è adeguare il Regolamento di Roma Capitale ai cambiamenti normativi nazionali, costruendo e consolidando un rapporto di reciproca fiducia con tutte le persone e le realtà che, quotidianamente, vivono i servizi educativi e scolastici.

“Puntiamo con forza su partecipazione e ascolto per sviluppare il nuovo Regolamento, raccogliendo i contributi con un approccio dialettico e di crescita. Terminata questa fase, metteremo a sistema tutte le proposte per lavorare alla stesura di un Regolamento che sia davvero condiviso da tutti i soggetti coinvolti e dalla cittadinanza. Un metodo che rispecchia perfettamente le linee programmatiche di questa Amministrazione”, spiega l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.