Campioni: a febbraio via ambulanti piazza Vittorio e via Ferrari

Roma – “I sette ambulanti sotto i portici di piazza Vittorio e i sei ambulanti di via Ferrari saranno spostati a febbraio”.

Cosi’ l’assessore al Commercio del I Municipio di Roma, Tatiana Campioni sulla questione degli spostamenti degli ambulanti di via Ferrari e dei portici di piazza Vittorio.

Gli ambulanti di via Ferrari saranno spostati nel mercato di via Tito Speri e quelli di piazza Vittorio in quello di via Cesare Balbo.