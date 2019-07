Nuovo campo di calcio in complesso Ater Torrevecchia: domani inaugurazione

Roma – Un nuovo campo di calcio nel complesso Ater di Torrevecchia sara’ inaugurato domani alle 19 (ingresso da via Guido Calcagnini). L’iniziativa si inserisce nel piano di interventi del Municipio XIII di Roma Capitale per la riqualificazione di alcuni impianti e strutture sportive del territorio, come il playground di Bastogi e il campo di basket del Parco Nicholas Green. L’opera sara’ fruibile gratuitamente da tutti i cittadini per fare attivita’ sportiva e incontri di calcio a 5 e calcio a 8.

“Questo ulteriore intervento- afferma la Presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta- si inserisce nel progetto di rinascita e restituzione degli spazi pubblici ai cittadini”. A inaugurare il nuovo campo di calcio sara’ una gara amichevole di futsal tra gli arbitri di calcio della sezione A.I.A. di Roma 1, la sezione arbitri piu’ numerosa d’Italia e soprattutto una delle realta’ sportive piu’ significative del Municipio XIII, esempio di cultura dello sport, comportamenti esemplari nella vita e di fair play.

Al taglio del nastro saranno presenti, oltre alla Presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, il Presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, Angelo Diario e il fiduciario Coni per il Municipio XIII, Antonio Ranalli.