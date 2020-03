Cangemi: 10 mln buoni spesa ottima cosa, ma Regione Lazio deve fare di più

Roma – “L’annuncio di 10 milioni di euro dalla Regione Lazio per buoni spesa destinati alle famiglie piu’ bisognose va nella direzione che ho sollecitato diversi giorni fa. E’ un primo passo ma non basta: si deve osare piu’ con maggiori risorse e, soprattutto, far si’ che questa misura non si incagli in farraginosita’ burocratiche”. E’ quanto dichiara in una nota il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

“Occorre definire procedure snelle in modo da far arrivare i buoni spesa presto e direttamente nella disponibilita’ delle famiglie che sono piu’ in difficolta’- conclude Cangemi- Evitiamo che questa emergenza sanitaria si trasformi in una bomba sociale e facciamo in modo che quanti sono rimasti senza reddito, i piu’ bisognosi e chi sta dando fondo agli ultimi risparmi, possano beneficiare di un aiuto concreto e immediato per acquistare beni alimentari e di prima necessita’”.