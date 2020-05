Cangemi: bandi Regione Lazio per sostegno asd sono operativi

Roma – “Sono operativi i bandi regionali per il sostegno economico alle associazioni sportive dilettantistiche del Lazio di ogni disciplina sportiva. Un aiuto quanto mai necessario, dopo oltre due mesi di stop alle attivita’, che pero’ deve essere erogato in modo snello e rapido senza troppe strozzature burocratiche. Soprattutto e’ indispensabile che il sostegno sia garantito a tutti perche’ le associazioni in difficolta’ sono tante, molte sono piccole realta’ che pero’, accanto alla pratica sportiva, svolgono una funzione sociale ed educativa rilevante per i ragazzi. Anche in questo caso nessuno sia lasciato indietro”. Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.