Cangemi: Centrodestra deve trovare candidato sindaco credibile

Roma – “Il centrodestra deve trovare un candidato unico per la corsa a sindaco di Roma, che sia credibile, che sia legato al territorio, che conosca bene i problemi di questa citta’”. Con ‘solo’ due obiettivi: “Una citta’ piu’ pulita e piu’ sicura. Se ci riuscisse sarebbe un sindaco da ricordare nella storia. Il candidato sindaco del centrodestra, quindi, deve avere un’agenda politica snella”. Magari pero’ anche con il progetto “di due stadi, uno per la Roma e uno per la Lazio. Magari cominciando da quello della Lazio…”. Cosi’ Giuseppe Cangemi, vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervistato da Gli Inascoltabili su Nsl Radio e Tv.