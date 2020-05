Cangemi: Governo e Regioni si sveglino, necessarie linee guida per riaperture

Roma – “Negozi pronti a riaprire il 18 maggio e delle linee guida ancora non c’e’ traccia. Governo e Regione Lazio si sveglino, non si puo’ annunciare che si riparte senza indicare come. Gli esercenti si stanno preparando senza alcun orientamento e la Fase 2 di questa emergenza Covid19 sta assumendo sempre piu’ i contorni di un pasticcio colossale. Basta prendere in giro lavoratori, imprese e famiglie. Si pubblichino immediatamente le linee guida perche’ l’imperativo e’ riaprire, non strozzare”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.