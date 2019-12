Cangemi: note in carcere, a Regina Coeli al via con Manuela Villa

Roma – La voce dolce e potente di Manuela Villa sulle note travolgenti di ‘Granada’ ha aperto a Regina Coeli la rassegna ‘Note in Carcere’ per le festivita’ natalizie, progetto nato da un’idea di Franco Califano e promosso dal vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, realizzato insieme all’agenzia Vie Musicali.

Oltre un’ora di musica nel teatro dell’istituto in cui Villa ha alternato canzoni napoletane a stornelli romaneschi, duettando con il cantante romano Nico Di Barnaba, accompagnati dal battimano e dal coro dei detenuti. In prima fila insieme a Cangemi, il direttore di Regina Coeli, Silvana Sergi, la quale ha sottolineato “l’importanza di una iniziativa che ha il merito di portare la musica in carcere e regalarci voci emozionanti come quella di Manuela Villa”.

Cangemi ha ringraziato l’artista “non tutti accolgono il nostro invito a cantare negli istituti penitenziari e oggi Manuela ha donato un momento di serenita’ ed entusiasmo ai detenuti e a chi lavora in carcere”. A chiudere la performance a Regina Colei, una intensa interpretazione di ‘Un amore cosi’ grande’, omaggio all’amore e a suo padre Claudio, dedicata ai detenuti che hanno ricambiato con una standing ovation e poi tutti in fila per la foto ricordo. Manuela Villa bissa alla Casa Circondariale di Velletri venerdi’ 3 gennaio alla Casa Circondariale di Velletri, secondo appuntamento di Note in Carcere.