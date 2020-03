Cangemi: Regione Lazio deve intervenire a sostegno lavoratori Atac

Roma – “Il trasporto pubblico locale, a cominciare da Atac, rischia di essere un’altra vittima del Covid-19: le misure messe in atto, a livello nazionale e locale, per fronteggiare il Coronavirus hanno portato ad una forte limitazione delle attivita’ e ci sono migliaia di dipendenti che chiedono aiuto. La Regione intervenga a sostegno dell’azienda. Parliamo di un servizio pubblico essenziale garantito da tanti lavoratori che, gia’ in passato, hanno dovuto sopportare grandi sacrifici e ora non possono essere abbandonati a se stessi. Le istituzioni locali raccolgano l’appello dei sindacati e provvedano ad assicurare un sostegno immediato e concreto”. È quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.