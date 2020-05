Canili, Aula unanime su mozione Pd: adozioni anche durante Covid

Roma – Promuovere l’adozione di cani e gatti nei canili comunali e convenzionati anche durante l’emergenza Covid, applicando tutte le procedure affinche’ venga garantita la distanza di sicurezza tra gli operatori delle strutture e il pubblico. È a quanto impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta una mozione presentata dal Pd, a prima firma del capogruppo Giulio Pelonzi, approvata oggi pomeriggio all’unanimita’, con 35 voti favorevoli su 35, dall’Assemblea capitolina. Durante l’illustrazione del documento, Pelonzi ha ricordato il caso di un’anziana morta di coronavirus i cui gatti, rimasti in casa, sono stati liberati e salvati solo grazie all’intervento dei vicini ma ancora non sono stati adottati, nonostante le numerose richieste. “Il tema importante- ha commentato Pelonzi- e’ avviare un tavolo con gli operatori dei canili comunali e convenzionati e le associazioni per capire quali sono i costi per mettere in sicurezza le strutture secondo le norme anti-Covid per consentire l’apertura al pubblico”.