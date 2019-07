Canili, Fdi: Comune deve intervenire, a Villa Andreina prassi non chiara

Roma – “L’alto numero di animali, tra cani e gatti randagi, presenti sul territorio di Roma Capitale, non permette di poterli sistemare tutti all’interno dei due canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, anche se sull’ultimo ben 50 gabbie non sono utilizzate, motivo per cui il Comune ha stipulato delle convenzioni con dei canili e gattili privati dove vengono trasferiti gli animali a spese del comune. Purtroppo, pero’, non tutte le strutture private possono vantare una corretta gestione degli animali, aspetto surreale in quanto il Comune, come proprietario unico di tutti gli animali, deve obbligatoriamente controllare che tutte le procedure siano corrette. Da notizie che ci sono giunte dalle associazioni animaliste, vogliamo vederci chiaro su alcune decisioni preso dall’Amministrazione capitolina che continua a trasferire molti cani presso la struttura privata di Villa Andreina, tra cui molti cuccioli, tenuto conto che la struttura non ha presentato la domanda per il rinnovo della convenzione e che continua a lavorare in proroga, aspetto del tutto inusuale. Inoltre in questa struttura ci risultano essere pari a zero le adozioni, aspetto non da poco conto, in quanto uno degli aspetti fondamentali e’ proprio quello di poter trovare una casa per i tanti animali randagi.”

“Altro aspetto che deve essere subito chiarito e’ che la struttura di Villa Andreina non permette ai volontari accreditati di poter accedere liberamente all’interno del canile, un conclamato ostruzionismo da parte del gestore nei confronti delle associazioni animaliste che piu’ volte hanno denunciato la sua gestione non certo ottimale, tra cani malati e non curati, tra settori interni non accessibili e dalla mancanza di un elenco aggiornato di tutti gli animali detenuti al suo interno. Come Fratelli d’Italia continueremo a seguire la situazione dei canili romani, perche’ abbiamo a cuore l’esistenza di tanti animali sfortunati che meritano di essere trattati con l’affetto e le cure necessarie, nell’attesa di trovare loro una nuova famiglia, grazie al lavoro splendido portato avanti dai volontari, anche nell’ottica del contenimento dei costi, denaro ricordiamo dei cittadini romani, visto che il gestore viene remunerato in base al numero di animali presenti e piu’ ne ospita e piu’ guadagna”. Cosi’ in un comunicato i due esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea capitolina e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio.