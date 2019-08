Canili, Pelonzi: Pd pronto a denunciare Corte Conti per danno erariale

Roma – “Fa veramente sorridere che il presidente della commissione Ambiente Diaco scopra oggi che nel rifugio comunale Ponte Marconi sono presenti 50 gabbie vuote e fa anche un poco rabbia sentirlo parlare di ‘benessere degli animali’. E’ da maggio 2017 che io personalmente, insieme ad altri colleghi dell’opposizione, presentiamo interrogazioni comunali e comunicati stampa sulla necessita’ di riaprire immediatamente le gabbie doppie presenti all’interno del rifugio comunale di Lungotevere Dante che possono da subito ospitare 100 cani. Ancora a settembre 2017 si e’ tornati sull’argomento con una interrogazione, ed il 3 settembre 2018 – addirittura un anno fa – se ne e’ pubblicamente parlato in Commissione Trasparenza, proprio alla presenza del consigliere Diaco. Se i consiglieri comunali CinqueStelle avessero ascoltato non tanto noi quanto la citta’, 211 cani non sarebbero stati trasferiti sotto la loro amministrazione – da gennaio 2017 a giugno 2019 – nei canili privati convenzionati periferici a zero adozioni.”

“Se avessero ascoltato, Roma Capitale non continuerebbe a spendere 385.000 euro l’anno piu’ Iva per il pagamento della diaria giornaliera di questi animali. E’ quindi oggi impellente spostare immediatamente in queste 50 gabbie doppie tutti i cani attualmente presenti all’interno del canile privato convenzionato Villa Andreina che dovra’ essere a breve svuotato, visto che il proprietario della struttura non ha partecipato alla procedura per il rinnovo della convenzione con Roma Capitale: costringere questi cani ad uno spostamento verso un altro canile privato, quando hanno la possibilita’ di essere adottati al centro di Roma e’ per noi inaccettabile. Ci riserviamo di adire alle vie legali per presentare una denuncia alla Corte dei Conti per danni erariali, se ancora una volta non saremo ascoltati”. Lo ha affermato Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, dopo il sopralluogo che si e’ tenuto questa mattina a Roma presso il canile di Ponte Marconi.