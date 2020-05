Capannelle, 29 maggio aprono iscrizioni per corse

Roma – “A seguito della pubblicazione da parte del Mipaaf della circolare per la ripresa dell’attivita’ e del calendario delle corse per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la Hippogroup Roma Capannelle ha pubblicato i programmi e aperto le iscrizioni per le giornate di venerdi’ 29, domenica 31 e martedi’ 2 giugno maggio per il galoppo, sabato 30 maggio per il trotto. Per le giornate precedenti a quelle citate e piste in calendario, i tempi ristrettissimi non consentono di espletare tutte le operazioni tecniche necessarie alla loro organizzazione”. Lo fa sapere in una nota Hippogroup Roma Capannelle.