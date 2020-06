Capannelle, sezione Pd imbrattata da manifesti Bibbiano

Roma – “Un quartiere e la sezione imbrattati di manifestini con su scritto ‘Parlateci di Bibbiano’ e ‘Parlateci delle mascherine’: Statuario, periferia di Roma, si e’ svegliato cosi’, sporco. Evidentemente c’e’ qualcuno che in modo vigliacco, senza farsi vedere, pensa di offendere una comunita’ politica molto attiva sul territorio. Sicuramente le battaglie politiche contro il depauperamento dei servizi in periferia, dalle linee di trasporto pubblico ai servizi alla persona, dall’incuria del verde alla mancata partecipazione con la cittadinanza sui beni comuni, fino alle azioni di raccolta di generi alimentari per aiutare le famiglie in difficolta’ in questi durissimi mesi di isolamento hanno indebolito personaggi politici che non hanno altri strumenti per dire la loro se non quelli dell’imbrattamento e del parlare a vanvera. Invece che andare in giro a viso coperto ad insultare il prossimo farebbero buona cosa se si rimboccassero le maniche e a viso scoperto aiutassero la cittadinanza in difficolta’. Oggi puliremo quello che c’e’ da pulire, nella comprensione della debolezza di chi solo cosi’ si esprime. Di nascosto, con l’offesa e sporcando il quartiere”. Cosi’ in una nota la sezione del Pd di Capannelle.