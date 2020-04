Capigruppo Pd Municipi: Raggi su affitti non deve tardare

Roma – “In uno spirito di piena collaborazione, chiediamo con risoluta determinazione a Roma Capitale di non tardare nel permettere a tanti cittadini in difficolta’ di accedere al ‘bonus affitti’ varato oggi dalla Giunta Regionale del Lazio. La misura, volta a sostenere quelle famiglie che hanno visto contrarsi il reddito di almeno il 30% a causa del Coronavorus, copre il fabbisogno di quanti hanno redditi per cui non e’ possibile permettersi alcuna distrazione. É con grande senso di responsabilita’ che facciamo appello a Roma Capitale perche’ renda immediatamente accessibile il canale per fare domanda e liquidi al piu’ presto il beneficio. I romani e le romane sono in difficolta’. Vanno ascoltati, compresi e accolti nei loro bisogni”. Cosi’ in una nota tutti i capigruppo del Pd nei Municipi di Roma, Sara Lilli, Carlo Manfredi, Christian Giorgio, Massimiliano Umberti, Alessandro Rosi, Fabrizio Compagnone, Valeria Vitrotti, Claudio Mannarino, Claudia Pappata’, Margherita Welyam, Elio Tomassetti, Massimiliano Pasqualini, Valerio Barletta, Daniele Torquati e il candidato presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi.