Capone: Urso in Giunta Municipio I ottima cosa, Centrosinistra largo

Roma – “Voglio formulare un sincero augurio di buon lavoro alla neo assessora del Municipio I Giulia Urso. La nomina fatta dalla Presidente Sabrina Alfonsi e’ un segnale importante del Partito Democratico che crede nel valore di una larga alleanza di centrosinistra, soprattutto in previsione delle elezioni comunali dell’anno prossimo. Un progetto plurale e inclusivo al quale bisogna lavorare da subito, che guardi a Roma e a tutto cio’ che e’ necessario per rilanciare la Capitale d’Italia dopo il declino degli ultimi anni”. Cosi’ in un comunicato il Vice Presidente del Municipio Roma VIII Leslie Capone.