Capriccioli: Regione vuole chiedere Costituzione Europea

Roma – “Oggi, presso il Consiglio regionale del Lazio, e’ stata approvata una mozione a mia prima firma in cui si impegna il presidente a chiedere in sede europea l’organizzazione di una Convenzione europea, con l’obiettivo di formulare una proposta di Costituzione aperta e inclusiva”. Cosi’ in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali. “Una Unione europea piu’ forte- prosegue nella nota- piu’ unita e piu’ giusta deve essere costruita. Per farlo, c’e’ bisogno di rilanciare il progetto europeo partendo proprio dai territori e di dare avvio a una nuova fase costituente, per formulare una proposta di Costituzione europea all’interno della quale si possano condividere le aspettative dei cittadini, delle citta’, delle Regioni e dei Paesi, si possa confrontare l’idea di societa’ che vogliamo costruire, si riaffermino i valori e principi fondamentali come valori e principi costituzionali dell’Ue e si immagini questa idea di Europa proiettata nel futuro. L’auspicio e’ che il messaggio che oggi parte dal Lazio per arrivare a Bruxelles non resti un fatto isolato, ma inauguri una vera e propria stagione di rafforzamento per l’Unione europea, appiglio indispensabile e di garanzia anche e soprattutto per le realta’ locali”.