Car: ampliamento orari mercati cosa positiva, sostegno a filiera tradizionale

Roma – “Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’ordinanza firmata dalla sindaca Raggi che permette ai mercati rionali l’apertura anche durante l’orario serale. Come Centro Agroalimentare di Roma siamo molto impegnati nel sostenere la filiera agroalimentare tradizionale, della quale i mercati sono una parte fondamentale. La filiera tradizionale assicura la freschezza dei prodotti e la certezza della loro provenienza, perche’ la frutta e la verdura, ma anche il prodotto ittico, partono dalla campagna e dal mare, passano per il nostro Mercato all’ingrosso e, grazie ai Mercati rionali, possono raggiungere in poche ore le tavole dei consumatori. Siamo convinti che questo sia il metodo migliore per garantire a tutti prodotti di qualita’, e quindi dare ai mercati la possibilita’ di rimanere aperti piu’ a lungo significa dare maggiore forza a una parte importante della filiera”. Cosi’ in un comunicato Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR.