Car Roma: ecco estate, da gustare pesche, meloni e angurie

Roma – Il Centro Agroalimentare Roma (Car) prosegue le sue rilevazioni settimanali sui prodotti ortofrutticoli e ittici piu’ convenienti, con la rubrica “La Borsa della Spesa”, in collaborazione con TGR Lazio e Unioncamere. Per quanto riguarda l’ortofrutta, ottimo il rapporto qualita’/prezzo di alcuni prodotti estivi come pesche, nettarine e melone, che appartengono a quegli alimenti dalla polpa color giallo-arancio, fonte di beta-carotene. In aumento anche la qualita’ delle angurie: il prodotto locale di campo aperto va via via sostituendo quello di serra, con qualita’ in aumento grazie a temperature ottimali. Per quanto riguarda le ciliegie, ormai l’offerta si basa sui Duroni, dolci sode e compatte.

Tra le primizie di frutta i fichi fioroni, un prodotto ad oggi tipico della Puglia. In aumento l’offerta delle susine, con le varieta’ Sorriso (gialla) e Red Beauty (rossa) che fanno da padrone di casa. Buoni e convenienti anche cetrioli ed i pomodori, due esempi di produzione del territorio laziale, ottimi per preparare fresche e veloci insalate estive. Per il settore ittico, invece, il maltempo in questa settimana ha sicuramente rallentato le operazioni di pesca. In generale le quotazioni di mercato di molte specie commercializzate sono rimaste tendenzialmente stabili.

Qualche aumento per Pesce spada e Polpo, entrambe le specie pescate nel Mar Mediterraneo, mentre buono il rapporto qualita’/prezzo per le Cozze, allevate in Italia, per le Triglie e per le Pannocchie, un crostaceo dalle carni di notevole pregio, che viene il molto piu’ delle volte commercializzato vivo, simbolo di estrema freschezza. Cosi’ in un comunicato il Centro Agroalimentare di Roma.

“In questo fine settimana- commenta Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car- entrera’ ufficialmente l’estate, quindi largo ai prodotti che sono maggiormente caratteristici di questa stagione. Attenzione pero’ alla provenienza, alla qualita’ e al prezzo. Ricordate sempre che un buon prodotto, freschissimo, merita di essere acquistato anche se costa un pochino di piu’. Il Car, con le sue 170 aziende di produzione, mette in atto in maniera concreta la strategia ‘from farm to fork’, poiche’ i prodotti che transitano per il nostro Mercato sono colti la mattina e possono arrivare sulla tavola del consumatore la sera stessa”.