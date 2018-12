Calabria: solidarietà a carabiniere aggredito a Roma

Roma – “Piena solidarietà al carabiniere aggredito tra giovedì e venerdì a Roma da un gruppo di ultras. Ci auguriamo che quanto prima i responsabili di questo gesto inqualificabile vengano identificati e raggiunti da una punizione esemplare”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “È indispensabile che si lavori a tutti i livelli per ripristinare il principio d’autorità e per far valere il senso del rispetto che è doveroso nei confronti di chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza di tutti”, conclude.