Caramanica: da sindaca Raggi manca passo decisivo su tutela animali

Roma – “Reputiamo che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, debba prendere immediata posizione in merito alla querelle in atto sulla figura dell’attuale delegata per la tutela del benessere e i diritti degli animali del Comune di Roma, Loredana Pronio, accusata dalle associazioni animaliste di non dialogare e mettere in campo misure concrete a tutela dei diritti animali”.

“In effetti, in materia, dal Comune di Roma non abbiamo mai riscontrato chissà quale slancio istituzionale e azioni mirate, soprattutto in materia di randagismo e gestione dei canili comunali, su cui Rivoluzione Animalista è peraltro intervenuta spesso con specifiche denunce mediatiche. Ci auguriamo, dunque, ci sia una presa di posizione netta della prima cittadina grillina al fine di iniziare a lavorare davvero per la difesa degli animali sul territorio capitolino”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito “Rivoluzione Animalista”, Gabriella Caramanica.