Caramanna-Rocca: monopattini con regole e in sicurezza

Roma – “Dopo lo spot pro monopattini lanciato nei giorni scorsi dal Governo e dal Sindaco Raggi, per le strade del centro di Roma se ne vedono sempre di piu’. Il problema e’ che capita sempre piu’ frequentemente che se ne vedano anche tanti parcheggiati sui marciapiedi, agli angoli delle strade o che percorrono le strade contromano. Senza voler ledere la liberta’ di nessuno nella scelta del mezzo con il quale circolare, ci preme sottolineare che i monopattini, come tutti gli altri veicoli, sono soggetti al rispetto delle norme del codice della strada, considerato anche che l’assenza di una targa ben visibile, impedisce di poterli sanzionare in movimento, infatti, sui monopattini e’ installata una piccola targhetta con si puo’ leggere solo a mezzo fermo.”

“Le regole valgono per tutti in quanto anche i monopattini possono causare intralcio e incidenti, questo mette in pericolo la sicurezza di tutti, utilizzatori compresi, visto che la maggior parte di loro non utilizza nessun dispositivo di protezione. Chiediamo alla Raggi di aggiungere ai suoi proclami anche adeguati messaggi di sensibilizzazione al rispetto delle norme, del senso civico e della sicurezza stradale e di dare disposizioni alla Polizia Locale di Roma Capitale di usare lo stesso metro che viene adottato per tutti gli altri veicoli”. Cosi’ in un comunicato Gianluca Caramanna, consigliere del Municipio I di Fratelli d’Italia e Federico Rocca, responsabile romano enti locali Fratelli d’Italia.