Carceri, Corrotti: moratoria proposta da Capriccioli non può essere soluzione

Roma – “All’allarme Coronavirus si aggiunge nelle ultime ore, nel nostro Paese e nel Lazio, anche l’allarme carceri dove i detenuti tentano l’evasione dopo aver appiccato roghi in diversi bracci del penitenziario”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega. “In questo momento e’ fondamentale tenere il pugno duro contro chi non rispetta le regole sfruttando una situazione all’esterno gia’ allo stremo per il diffondersi dell’epidemia- conclude Corrotti- E’ necessario tutelare la salute e l’incolumita’ delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria e la soluzione non puo’ essere di certo la moratoria proposta da Capriccioli a ottomila detenuti a fine pena”.