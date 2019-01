Roma – “Sono passati 40 anni dalla morte di Guido Rossa, ucciso dalle Br per le sue idee. E nel giorno in cui il presidente Mattarella lo commemora, qualcuno ha pensato di infangarne la memoria con gli insulti. Per fortuna l’Italia e’ piu’ forte di questi professionisti dell’odio”. Cosi’ Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, sulla sua pagina Facebook.