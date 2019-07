Carfagna: questa è giornata molto triste

Roma – “È una giornata molto triste, ho la morte nel cuore per la notizia dell’uccisione del carabiniere Mario Rega Cerciello questa notte a Roma. Non posso che pensare alla sua famiglia, alla sua mamma, alla giovane moglie, che aveva sposato meno di due mesi fa. Esprimo le mie condoglianze all’Arma e una profonda gratitudine per tutto cio’ che fa al servizio dello Stato e delle istituzioni”. Lo ha detto Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, arrivando al Giffoni Film Festival.