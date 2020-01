Caritas: 17 febbraio inizia corso base formazione volontariato

Roma – Sono aperte le iscrizioni al Corso base di formazione al volontariato promosso dalla Caritas di Roma. L’iniziativa, che prevede dieci incontri strutturati in moduli base e in approfondimenti, iniziera’ il 17 febbraio per concludersi il 10 aprile. La formazione e’ indirizzata non solo a quanti desiderano impegnarsi nei centri Caritas, ma anche a coloro interessati ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato.

Gli incontri, che comprendono sia aspetti teorici teologia e pastorale della carita’, dinamiche di lavoro di rete, conoscenza dei servizi sociali che esperienze di tirocinio, saranno tenuti da operatori Caritas insieme a esperti del mondo del volontariato e dei servizi sociali pubblici e privati, e si svolgeranno in orari diversi e sedi dislocate in tutta la citta’ per favorire il piu’ possibile la partecipazione.

Chi lo desidera, al termine del corso, potra’ operare come volontario nelle 52 opere-segno della Caritas a livello diocesano in attivita’ a favore dei senza dimora, dell’integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarieta’ al fianco dei giovani in difficolta’, delle famiglie, dei detenuti e dei malati di Aids.

Negli ultimi cinque anni sono state 1.618 persone che hanno frequentato i corsi: per due terzi sono donne, la meta’ e’ laureata (48%) e il 15% sono di origine straniera. Oltre la meta’ (53%) ha un’eta’ compresa tra i 36 e i 65 anni, mentre gli anziani sono il 16%. Il 56% dei volontari e’ impegnata nel mondo del lavoro o nello studio, il 18% sono pensionati mentre il 14% sono casalinghe.

Il 78,7% dichiara che in questa esperienza trova la chiave di lettura per interpretare le proprie difficolta’, per ridimensionarle, per leggerle in una luce piu’ equilibrata. Quasi tutti sentono che il servizio verso chi soffre li ha aiutati ad avere maggiore consapevolezza rispetto al territorio e alle sue problematiche (89,3%).

L’87,4% afferma che l’esperienza di volontariato in Caritas l’ha aiutato a capire meglio le fragilita’ della citta’. Per iscrizioni, fino al 14 febbraio, rivolgersi all’Area Educazione al Volontariato della Caritas diocesana di Roma, telefono 06.88815150, dal lunedi’ al venerdi’ ore 9-16, e-mail: volontariato@caritasroma.it.