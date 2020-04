Caritas Roma ed Emme più vicine a comunità territorio

Roma – “L’emergenza che stiamo vivendo amplifica i problemi e i bisogni primari delle famiglie piu’ fragili e dei cosiddetti ‘invisibili’, vale a dire le persone che vivono ai margini e non riescono ad attivarsi per la richiesta di beni di prima necessita’. Le soluzioni messe in campo dalle istituzioni in questi giorni, si affiancano alle iniziative locali di solidarieta’ da parte di imprese e cittadini per favorire la raccolta alimentare da distribuire alla comunita’ locale. Con questo obiettivo Emme Piu’ Supermercati, di proprieta’ del Gruppo Maiorana, sta attivamente collaborando con Parrocchie, Comuni e Protezione Civile, favorendo presso i punti vendita la raccolta di generi alimentari donati dai cittadini, da devolvere alle realta’ territoriali piu’ vicine alle persone in difficolta’ della comunita’ di zona.”

“La solidarieta’ espressa fattivamente sul territorio e’ da sempre una prerogativa del Gruppo Maiorana, che da anni partecipa ai progetti promossi dalla Caritas. Anche in questa emergenza il Gruppo ha voluto portare il proprio contributo sostenendo l’iniziativa di solidarieta’ ‘Carrello Sospeso’. Nei punti vendita Emme Piu’ sosterra’ il carrello della solidarieta’ della Caritas destinato alla raccolta di generi alimentari di prima necessita’, che saranno poi donati dall’Emporio della Caritas di Roma alle persone in difficolta’, al fine di garantire loro una continuita’ alimentare. Dall’inizio dell’emergenza, nei Supermercati Emme Piu’ si e’ sviluppata una maggiore richiesta di approvvigionamento di generi alimentari. Grazie alla forte sinergia con il Gruppo Maiorana, che sul territorio dispone di un centro di distribuzione con piattaforme di prodotti freschi e freschissimi e di 4 Cash& Carry, si accorcia la filiera distributiva, garantendo sempre un’ampia fornitura quotidiana ai 41 punti vendita Emme Piu'”. Cosi’ in un comunicato.