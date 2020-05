Carocci: Mia candidatura? Ricordo racconti mia nonna in Campidoglio

Roma – Quella di una candidatura a sindaco di Roma “e’ stata una battuta di Lucia Annunziata. I miei obiettivi sono aprire le arene a luglio e il cinema Troisi. Non credo che ce ne siano altri, non li sento, non li percepisco nella mia vita. Mia nonna (Mirella D’Arcangeli, ndr) era assessore di Roma Capitale al Patrimonio e alla Nettezza urbana (nelle Giunte Petroselli, Vetere e Argan, ndr) e mi ha raccontato di stagioni bellissime in Campidoglio, ma al di la’ di questi bei racconti io la sera vado a dormire felicissimo di essere presidente del Piccolo America e di prendermi cura della citta’ nel mio piccolo, con quello che stiamo facendo con i cinema e le arene all’aperto”. Lo dice Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo Cinema America, intervistato dall’agenzia Dire sulla possibilita’ di una sua candidatura se ci fossero delle primarie aperte nel centrosinistra. Magari ci ripensera’ al prossimo giro? “Non ne ho idea. Mi dispiace, non ho una risposta a questo: non ci ho mai pensato”, risponde Carocci.