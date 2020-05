Carocci: Raggi deve lasciare spazio a nuove idee, ha fatto il suo tempo

Roma – “Credo che ogni cosa abbia il suo tempo. Credo che Raggi abbia fatto il suo mandato ed e’ arrivato il momento di lasciare spazio a idee che sicuramente non hanno trovato riscontro in quest’ultima stagione”. Risponde cosi’ Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo Cinema America, intervistato dall’agenzia Dire a proposito di una possibile ricandidatura in Campidoglio della sindaca di Roma, Virginia Raggi.