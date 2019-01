Carra: inammissibile accampamento abusivo via Boncompagni, va rimosso

Roma – “E’ inaccettabile che in via Boncompagni, pieno centro storico, a 100 metri da via Veneto e dall’Ambasciata americana ormai da mesi sia presente un enorme accampamento abusivo con tanto di cani al seguito. All’angolo con via Romagna e’ diventato pericoloso anche solo passeggiare vista la concreta possibilita’ di essere aggrediti”.

“E’ questo il controllo del territorio messo in campo dalla giunta Raggi? Un’amministrazione che e’ stata votata al grido di legalita’ e onesta’ riporti immediatamente ordine e pulizia in via Boncompagni, oggi teatro di abbandono e illegalita’”. Cosi’ in una nota Giorgio Carra, delegato all’assemblea capitolina del Pd.