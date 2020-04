Cartaginese: agricoltura, ecco proposte concrete

Roma – Il settore agricolo nel Lazio, a causa dell’emergenza Covid-19, e’ fermo e rischia il collasso. La Lega e’ al lavoro su iniziative di rilancio concrete, alcune di queste proposte questa mattina in un’audizione telematica dalla vice presidente della commissione Ambiente e Agricoltura Laura Cartaginese e dal capogruppo Angelo Tripodi.

“Sono necessari provvedimenti urgenti e di proroga- dice Cartaginese- sospensioni di scadenze, vere e proprie procedure di sostegno dirette nei confronti del comparto agricolo. Si pensa alla riduzione dei canoni demaniali e delle addizionali regionali, alla decontribuzione di strumenti di solidarieta’ per tutto il personale dipendente del settore e di provvedere di concerto con le amministrazioni allo sgravio delle imposte locali.”

“Inoltre non va dimenticata la ripresa garantendo i corsi professionali e le iniziative sospese dall’emergenza Coronavirus e gia’ finanziate, aprendo anche il settore al commercio on line. Importante inoltre attivare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni per verificare la fattibilita’ di utilizzare i percettori del reddito di Cittadinanza nel Lazio idonei al lavoro oppure attuare una semplificazione dei voucher al fine di concedere la possibilita’ di impiegare nei campi i lavoratori in cassa integrazione.”

“Importante inoltre l’anticipo del pagamento della domanda unica Agea. Con un’interrogazione a sostegno del settore florovivaistico e attenzione particolare alle coltivazioni di grano e cereali fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo lavorato per sopperire alle enormi difficolta’. L’assessore Enrica Onorati si e’ dichiarato favorevole a molte di queste proposte, ma senza l’apporto della Commissione mai avrebbe minimamente pensato a queste soluzioni semplici e concrete”.