Cartaginese: in Aula Zingaretti non vede problemi

Roma – “Oggi abbiamo avuto l’onore di avere in Aula per il consiglio regionale Nicola Zingaretti. Siamo rimasti stupiti di fronte alle dichiarazioni del Presidente che si e’ dichiarato soddisfatto per le misure prese dalla Regione Lazio sia in ambito sanitario che economico. Purtroppo non e’ cosi’. Il centrosinistra si continua a fare bello con il lavoro duro e rischioso degli operatori sanitari, ma e’ la prima coalizione politica a fare di tutto per non riconoscere i bonus meritati escludendo privati e cooperative dai riconoscimenti guadagnati sul campo.”

“In molti casi sono stati spostati i pazienti da case di riposo a Rsa, senza prima mettere in sicurezza la struttura ed il personale. Il numero dei tamponi effettuato e’ bassissimo, Zingaretti e compagni non hanno idea dell’andamento dell’epidemia. Le attivita’ non sanno con certezza il giorno della riapertura. Sulla Cassa Integrazione in Deroga sono stati solo illusi i cittadini. Le piccole e medie imprese, gia’ indebitate prima dell’emergenza Covid-19, ora sono ancora piu’ in crisi. Il Piano Pronto Cassa pensato per aiutare solo le aziende che gia’ stavano bene.”

“L’intenzione e’ quella di finanziare le 42mila domande presentate? Chiedo allora di farlo senza ulteriori controlli sul Durc. Non c’e’ piu’ tempo da perdere, si tratta di prestiti e non e’ giusto creare ulteriori difficolta’. Ricordo che fino ad ora, virtualmente ai cittadini laziali e’ stato dato il mondo ma concretamente nulla. Finiamola di far finta di non vedere i problemi e iniziamo a cambiare marcia per evitare danni sociali”. Cosi’ in un comunicato il consigliere alla Regione Lazio, Laura Cartaginese (Lega).