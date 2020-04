Cartaginese: in ospedali Guardie Giurate come ‘centralinisti’

Roma – “Il segretario provinciale del Savip (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata), Enzo Lombardo, ha denunciato mezzo stampa la situazione all’interno dell’Ospedale Sant’Eugenio dove le guardie giurate sembrerebbero essere state usate come ‘centralinisti’, costrette quindi a disertare i servizi di sicurezza per svolgere un compito improprio. Una politica gestionale, se confermata, priva di senso. Anche il Pertini risulterebbe coinvolto in questo pessimo sistema di impiego delle risorse lavorative.”

“Oltre a privare le strutture di personale per la sicurezza, il rischio e’ quello di scaricare sulle Guardie giurate responsabilita’ e compiti di estrema difficolta’, dove e’ importante conoscere le articolazioni vitali degli ospedali e delle istituzioni per fornire una comunicazione adeguata e per trovare i giusti collegamenti in caso d’emergenza. Chiedo maggiore attenzione alla Asl competente secondo quanto previsto dalla legge”. Lo dichiara il consigliere regionale del Lazio Laura Cartaginese (Lega).