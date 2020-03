Cartaginese: inutili le mascherine distribuite da Regione Lazio

Roma – “Le mascherine distribuite dalla Regione Lazio non servono a nulla: non servono a proteggere i sani, non hanno nessuna copertura nei confronti del virus che penetra attraverso quei fogli di garza, non hanno il marchio di qualita’ e ovviamente non hanno la stessa funzionalita’ delle mascherine Ffp2 e Ffp3. Non si indossano neanche bene, in quanto non arrivano a sostenersi”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale della Lega, Laura Cartaginese.

“Per intenderci sono le stesse mascherine rifiutate dagli ospedali e che hanno indignato la Regione Lombardia. Alcuni sindaci, non sapendolo, hanno addirittura diffuso locandine e comunicati di ringraziamento nei confronti della Regione- spiega Cartaginese- Ma queste inutili mascherine siamo sempre noi a pagarle e non vedo nessun motivo di soddisfazione in soldi spesi male. I politici dovrebbero dare il buon esempio indossando queste mascherine, ma preferiscono tutti portarne altre e allora perche’ sono state consegnate ai comuni? I cittadini contano meno?”.

“Sinceramente non mi pare il caso di utilizzare queste mascherine, oltretutto inviate dalla Protezione Civile, come spot elettorale. Con un’interrogazione, ho chiesto, insieme a tutti gli altri consiglieri della Lega, come mai non e’ stata effettuata nessuna forma di controllo sulla comunicazione, come intende la Regione Lazio smentire le false informazioni diffuse in questi giorni e- conclude Cartaginese- quale valutazione esercita su queste mascherine”.