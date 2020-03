Cartaginese: su Nomentana Hospital immobilismo Regione Lazio

Roma – “Grave l’immobilismo e i tentennamenti nelle ore cruciali da parte della Regione Lazio e dell’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato riguardo alla clinica Nomentana Hospital a Fonte Nuova, competenza Asl Rm5: ancora una volta si e’ rimasti a guardare di fronte alla positivita’ al Covid-19 di medici, infermieri e pazienti”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio della Lega, Laura Cartaginese.

“A quanto si apprende dalla direzione sanitaria del Nomentana Hospital i casi si sarebbero verificati in un solo reparto, ma la paura ha raggiunto tutti e forse era opportuno prendere delle decisioni fin dalle prime ore- spiega Cartaginese- Risulterebbero in corso ulteriori controlli perche’ sintomi pericolosi sono stati percepiti da altri soggetti. Ai primi casi sospetti il 20 marzo le sigle sindacali avevano chiesto di effettuare tramite il tampone controlli a tutti i lavoratori”.

“Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione del personale sembrerebbero stati insufficienti, va bene il lavoro ma la salute dei pazienti e di chi ogni giorno rischia per gli altri non puo’ che essere messa al primo posto- conclude Cartaginese- Ad esempio sembrerebbero essere state consegnate semplici mascherine, ma servivano quelle Ffp3 e Ffp2, oltre a guanti e tute protettive che non sono mai arrivati. Senza i dispositivi adeguati a rischiare non sarebbero solo i lavoratori, ma anche le relative famiglie”.