Cartaginese: pagine brutta per politica italiana alla Camera

Roma – “La brutta pagina della politica italiana che oggi si sta consumando in Parlamento e’ sconcertante. Abbiamo purtroppo assistito ad un attacco strumentale che colpisce non solo la Regione Lombardia e il suo Presidente, Attilio Fontana, a cui esprimo tutta la mia solidarieta’ e vicinanza, nel luogo che dovrebbe essere simbolo della democrazia e dell’unione del Paese, ma le vittime del Coronavirus e le famiglie che stanno piangendo famigliari che non ci sono piu’. L’atteggiamento di persone che dovrebbero rappresentare l’Italia e sono chiamate a difendere gli interessi di tutti e’ un precedente che va stigmatizzato con forza, e’ un atto di sciacallaggio. Sarebbe cosa buona e giusta accogliere l’invito di Matteo Salvini ad andare a ridere fuori dall’aula e magari a pensare a come e’ stata gestita l’emergenza in altre regioni meno colpite come il Lazio, di Nicola Zingaretti, sicuramente un esempio da non seguire”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese.