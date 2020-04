Cartaginese: Piano Pronto Cassa Regione Lazio è fallimento

Roma – “Il Piano Pronto Cassa tanto pubblicizzato dal Presidente Nicola Zingaretti per il rilancio delle attivita’ e’ un disastro. E’ ormai lampante il fallimento del sistema scelto di presentazione delle domande per il finanziamento di 10mila euro a tasso zero della Regione Lazio. Il metodo doveva prevedere fin da subito una seconda strada da percorrere per permettere a tutti di far valere i propri progetti. Chiediamo di posticipare subito i termini.”

“Dal primo giorno di attivita’ del sito sono arrivate solo segnalazioni di malfunzionamento e questa mattina tutto e’ rimasto bloccato per almeno due ore. Lunedi’ ci sara’ il Click Day, il giorno decisivo, ma per migliaia di imprenditori e’ stato impossibile fino ad ora presentare la domanda pur passando ore di fronte ad un monitor per una esasperazione mai provata prima. I commercialisti che hanno provato ad aiutare i loro clienti si sono ritrovati impossibilitati a farlo. La Regione Lazio e’ riuscita nell’impresa di mortificare tutte le categorie, con i cittadini gia’ ovviamente preoccupati dall’emergenza Coronavirus.”

“Sul sito non e’ stato neanche affrontato il problema con un messaggio di aiuto: e’ venuta a mancare anche la comunicazione. La Regione Lazio ha fatto una brutta figura di fronte ai cittadini. Chiediamo ora solo di utilizzare quel poco di onesta’ intellettuale che e’ rimasta ammettendo gli errori compiuti e dando qualche giorno in piu’ a tutti per effettuare le operazioni prima del Click Day spostando i termini previsti”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Laura Cartaginese.