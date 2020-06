Cartaginese: Roma è abbandonata, mancano segnaletica e illuminazione

Roma – “Fin dal primo giorno la sindaca di Roma Virginia Raggi ha sbagliato strada causando purtroppo disagi a tutti i cittadini e a tutti coloro che transitano per la Capitale. Le buche che troviamo in tutta la Citta’ e che si trasformano in problemi per gli automobilisti e le autovetture tanto da provocare sinistri pericolosi per le casse gia’ in difficolta’, non rappresentano purtroppo i soli problemi sulle strade romane dove peggiorano costantemente la segnaletica e l’illuminazione.”

“La Raggi ha deciso di lasciare Roma al buio? Ogni giorno vediamo sempre piu’ segnali stradali per terra, e’ questo il senso del rispetto nei confronti della citta’ e dei turisti? Siamo stanchi di vedere la Capitale d’Italia gestita da chi evidentemente non la vive e non riesce a dare risposte alle numerose segnalazioni. Ad esempio su via Bomarzo, incrocio via Due Ponti, i residenti e i commercianti hanno subito dall’amministrazione un rimbalzo di responsabilita’ senza soluzione per sistemare un lampione ed un segnale stradale. Alla fine nessuno e’ intervenuto, come, ahime’, in tanti altri luoghi”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Laura Cartaginese.