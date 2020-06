Cartaginese: sport di contatto facciamoli praticare all’aperto

Roma – “Il Governo e la Regione Lazio continuano a non assumersi responsabilita’, neanche sugli sport di contatto. Cosi’ si mandano in crisi i circoli e le associazioni sportive, oltretutto dopo aver compiuto il solito errore di diffondere notizie contraddittorie a tutta la popolazione causando ulteriori disagi agli imprenditori e a tutti i responsabili coinvolti e costretti a non poter dare risposte certe alle numerose domande e segnalazioni.”

“Sul tema degli sport di contatto il Ministro Vincenzo Spadafora ha chiesto pubblicamente al Presidente Giuseppe Conte e al Ministro Roberto Speranza di rivedere la propria posizione. Anche nella Regione Lazio da giorni vediamo persone e ragazzi che giocano nelle piazze, nelle strade, sulle spiagge e nei parchi pubblici: senza ombra di dubbio sarebbe piu’ giusto e sicuro vederli giocare nei centri sportivi dove si potrebbe rispettare il protocollo seguendo tutte le regole previste.”

“Anche il Ministro Spadafora ha sottolineato i due aspetti negativi di questa vicenda: le associazioni sono costrette a non lavorare licenziando i dipendenti e c’e’ il rischio di diffusione del Covid-19 in luoghi senza sanificazione rendendo vani gli sforzi compiuti fino ad ora. Insomma, il Governo non riesce a mettersi d’accordo e chi e’ al comando della Regione Lazio resta a guardare, mentre c’e’ chi perde il lavoro e si rischiano nuovi focolai”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega).