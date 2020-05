Cartaginese: strade e parchi senza manutenzione a Guidonia

Roma – “La Fase 2 a Guidonia Montecelio e’ iniziata nel modo peggiore. Quando i guidoniani hanno ripreso la macchina si sono ritrovati i soliti crateri per le strade della citta’. Un problema evidentemente ancora non risolto, nonostante gli annunci dell’amministrazione comunale. Il tentativo di tappare le buche superficialmente come effettuato all’inizio dell’anno con un appalto misero e discusso si e’ rivelato inutile. Non si e’ sfruttato neanche questo periodo per intervenire sul manto.”

“Ma non e’ questo l’unico problema politico di una maggioranza che non ha piu’ motivi per restare al governo cittadino. Sono ben dieci gli assessori cambiati in tre anni, l’ultimo quello al Bilancio, un settore strategico. Mentre a Palazzo Guidoni nei prossimi giorni la truppa del sindaco Michel Barbet si ritrovera’ a discutere barricata sulle proprie poltrone su quale figura individuare per salvare ancora una volta all’ultimo momento un mandato utile solo a garantire il rimborso a chi nella propria vita non ha mai affrontato percorsi di studio o lavorativi, le famiglie saranno impossibilitate a recarsi nei parchi perche’ in condizioni pietose e senza manutenzione da tempo.”

“La terza citta’ del Lazio non si puo’ permettere di vivere alla giornata. Ieri sera ho ascoltato molti cittadini e militanti in una videoconferenza che ha visto anche la partecipazione dell’Onorevole Claudio Durigon. L’attenzione della Lega nei confronti del territorio dimostra la serieta’ di un movimento che riportera’ agli antichi splendori Guidonia Montecelio e le altre citta’ laziali”. Cosi’ in un comunicato dichiara il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Laura Cartaginese.