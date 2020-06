Cartaginese: su paritarie attenzione deve rimanere alta

Roma – “Basta perdere tempo sulle scuole, bisogna trovare subito soluzioni-tampone anche per le paritarie le cui difficolta’ a settembre potrebbero non essere recuperabili. A rischio ci sono posti di lavoro, con personale qualificato che potrebbe non avere piu’ un’aula dove insegnare e famiglie senza riferimenti per i propri figli. È stupefacente la mancanza di programmazione non solo del Governo che ancora brancola nel buio, ma anche della Regione Lazio e degli amministratori locali che non hanno messo in campo nessun piano B. Chiediamo che si predispongano immediatamente contromisure serie partendo dalla convocazione immediata di tutte le parti in causa. La scuola non e’ un gioco”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega).