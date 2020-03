Cartaginese: tamponi Nomentana Hospital, accolte le richieste

Roma – “Con l’ordinanza del sindaco di Fonte Nuova che dispone l’estensione del tampone da Covid-19 a tutti gli operatori, sanitari e non, operanti nella struttura Nomentana Hospital a qualsiasi titolo, da ripetere con cadenza settimanale considerando la significativa affluenza dei malati da Coronavirus, vengono accolte alcune richieste che ho avuto modo di avanzare non appena entrata a conoscenza del trasferimento da Nerola di 49 pazienti contagiati.”

“Le massime cautele andrebbero adottate anche al momento dell’allontanamento dalla struttura degli operatori. Ho avuto modo di ritenere necessari questi e altri interventi nella giornata di ieri con uno spirito critico e propositivo. Non e’ questo il momento delle polemiche, ma ritengo il valore della politica altissimo soprattutto in questi periodi di grande crisi: quando in gioco c’e’ la salute del cittadino”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Laura Cartaginese (Lega).