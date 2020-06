Casa, Comune: per risolvere emergenza incontro Montuori-Sindacati

Roma – Si e’ tenuto oggi un incontro tra l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori, i segretari delle organizzazioni sindacali di Roma e Lazio di Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet e Uniat Aps per avviare un confronto sul tema dell’abitare a partire dalla delibera approvata dalla Giunta capitolina Programma Strategico per il superamento del disagio e dell’emergenza abitativa a Roma.

“È stato un incontro molto costruttivo che ha preso il via proprio dagli indirizzi e dai dati contenuti nella delibera che vuole offrire un panorama di analisi e di indirizzi utile a sviluppare una discussione piu’ ampia possibile. Credo sia un approccio importante per proseguire una interlocuzione a tutti i livelli che porti a un percorso definito e strutturato attraverso un lavoro quanto piu’ possibile sinergico per il proseguimento dell’iter che vedra’ entro l’estate le prime delibere attuative”, dichiara l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.