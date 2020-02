Casa. Corrotti (Lega): “Proposta legge su edilizia residenziale pubblica”

“Depositata in Regione Lazio una proposta di legge a mia prima firma, concernente ‘disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica’ andando così a modificare la legge regionale n.12 del 6 agosto 1999, vecchia ormai più di vent’anni.

Al seguito della battaglia in Consiglio regionale, ho creduto necessario passare dalle parole ai fatti intervenendo su questo tema delicato quanto urgente, introducendo nell’ordinamento alcuni interventi basati su principi di legalità e trasparenza con l’obiettivo di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze emerse negli ultimi anni.

Una proposta organica che affronta le fragilità e l’emergenza abitativa, nel rispetto di chi si attiene alle regole e che risponde a l’inaccettabile proposta provocatoria della maggioranza e Movimento 5 stelle che riguarda solo una sanatoria per soggetti senza requisiti. Se quelle della giunta, durante il periodo di bilancio, non erano solo parole al vento, ci si rimetta intorno al tavolo per affrontare una riforma complessiva ripartendo da questo testo.” Cosi in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio