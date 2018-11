Casa Donne: alle 18 insieme ad Alfonsi per presidio solidarietà

Roma – Oggi alle 18 davanti alla sede del I Municipio di Roma, in via Petroselli 50, la Casa internazionale delle donne ha indetto una manifestazione per sostenere la presidente Sabrina Alfonsi. “Ancora una aggressione vigliacca e violenta della destra di Azione Frontale contro la presidente Sabrina Alfonsi, con l’intenzione di scoraggiare la presidente e la sua Giunta dalla politica di sostegno all’autodeterminazione delle donne e di difesa delle liberta’ conquistate- dicono le donne della Casa Internazionale di Roma- Le donne fanno muro contro questi attacchi fanatici e fondamentalisti”.

“Siamo consapevoli che chi compie questi gesti si sente legittimato dall’affermarsi di un razzismo e di un sessismo in parte condiviso anche dalle istituzioni e dalle leggi recentemente approvate. Vogliamo affermare di nuovo tutta la nostra stima e la solidarieta’ alla Presidente Alfonsi; siamo al suo fianco e condividiamo la sua battaglia di civilta”‘.

“Invitiamo tutta la cittadinanza antifascista, le donne e gli uomini di movimenti e associazioni democratiche a partecipare numerosi al presidio indetto oggi venerdi’ 30 novembre alle ore 18 a via Petroselli 50 per dire tutti/e insieme la nostra indignazione: queste minacce non ci spaventano, queste azioni contro le nostre liberta’ non passeranno”.