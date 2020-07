Casa Donne, Bonafoni: Campidoglio lavori a proposta transazione

Roma – “Dopo piu’ di un anno e mezzo dalla consegna della proposta di transazione per giungere ad una soluzione in grado di risolvere il contenzioso che investe la Casa Internazionale delle donne, l’incontro di una delegazione con l`Assessora Vivarelli, conferma quanto l’amministrazione della sindaca Raggi continui a trattare questa vicenda in termini prettamente economici, non riconoscendo in alcun modo il valore sociale e politico che la Casa Internazionale delle donne ricopre nella citta’ di Roma.”

“Lo abbiamo detto piu’ volte, e’ necessaria una svolta e non e’ certo con l’incontro di oggi e con gli annunci del Campidoglio che sara’ possibile raggiungerla. L’assenza della sindaca Virginia Raggi e della delegata alle Politiche di Genere Lorenza Fruci denota, per l’ennesima volta, come la storia della Casa non rappresenti una questione politica per l’amministrazione Capitolina. Un’altra pagina triste, dunque, per la citta’ di Roma che ancora una volta registra passi indietro a danno di tutta la citta’”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.