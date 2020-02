Casa Donne, Corrotti: suo ufficio stampa ha smentito Zingaretti

Roma – “Quindi non ci eravamo sbagliati. Il finanziamento annunciato da Zingaretti con un tweet e’ stato poi smentito dal suo stesso ufficio stampa. Evidentemente anche in Regione Lazio si rendono conto che non e’ possibile finanziare la Casa Internazionale delle Donne senza una procedura di evidenza pubblica. Non si tratta quindi di un errore di comunicazione come vogliono far credere ma di un errore e basta!”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.