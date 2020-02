Casa Donne, Faraone: esultanza Meloni scena indegna

Roma – “Giorgia Meloni, donna e madre, che esulta per aver sabotato un contributo pubblico a un’associazione che si occupa da sempre di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, e’ una delle scene piu’ indegne che la politica abbia offerto negli ultimi anni”. Lo scrive su facebook Davide Faraone, presidnete dei senatori di Italia viva.

D’ora in avanti, aggiunge, “ci risparmi la solidarieta’ ipocrita del giorno dopo chi avrebbe potuto fare qualcosa il giorno prima ma per vile opportunismo ha voltato le spalle. Con la Casa Internazionale delle Donne, senza se e senza ma”.