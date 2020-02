Casa Donne, Regione Lazio: no finanziamento ma sempre al fianco realtà

Roma – “Le notizie che circolano in queste ore sul finanziamento da parte della Regione Lazio di 700mila euro a favore della Casa Internazionale delle Donne di Trastevere sono frutto di un errore della nostra comunicazione. Cio’ non toglie pero’ che l’Amministrazione regionale riconosce l’alto valore sociale di un vero e proprio modello di accoglienza e solidarieta’, di lotta alle discriminazione e di sostegno alle donne, che in tanti anni ha offerto servizi gratuiti a persone in difficolta’. La Regione Lazio, dunque, si e’ schierata, si schiera e si schierera’ sempre al fianco della Casa internazionale delle Donne continuando insieme a loro una battaglia in prima linea per difendere questa esperienza unica nel suo genere, una realta’ insostituibile che non deve assolutamente interrompere la propria attivita’”. Cosi’ in un comunicato la Regione Lazio.